По информации NF Group, за последние пять лет средняя стоимость сделки выросла более чем в два раза

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний бюджет сделки на первичном рынке элитного жилья в Москве вырос за первый квартал 2025 года до 195 млн рублей, что на 42% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 70% - выше уровня 2023 года. Об этом говорится в сообщении NF Group.

"По итогам первых шести месяцев 2025 года квартиры и апартаменты приобретали в среднем за 195 млн рублей, что на 42% превышает показатель I полугодия 2024 года (137 млн руб.) и на 70% значение I полугодия 2023 года (115 млн рублей)" - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, за последние пять лет средняя стоимость сделки выросла более чем в два раза. По итогам первого полугодия этого года показатель достиг 2,2 млн руб./ кв. м (+11% к аналогичному периоду 2024 года). В первой половине 2025 года наибольшим спросом пользовались квартиры и апартаменты: в премиум-классе - стоимостью от 50 до 100 млн рублей (около 28% сделок), в делюкс-классе - от 100 до 200 млн рублей (около 18% сделок). Повышение бюджета сделок аналитики объясняют общим ростом цен на элитном рынке.

Число сделок с элитными новостройками за январь-июнь 2025 года выросло до 890, что на 6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. На фоне роста средней стоимости сделки ожидается обновление рекорда по их суммарной стоимости. При сохранении текущей конъюнктуры рынка по итогам этого года объем продаж элитных новостроек может превысить 350 млрд рублей, что на четверть превысит результата прошлого года.

В новость внесена правка (13:42 мск) - передается повторно в связи с исправлением опечатки в заголовке, верно - 42%.