До конца года рост ставок не превысит инфляцию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средневзвешенная арендная ставка качественных офисов в Москве в первом полугодии 2025 года увеличилась до 28,1 тыс. рублей за кв. м в год или на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала ТАСС старший директор и руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

"Рост средневзвешенных базовых арендных ставок по итогам 1-2 кварталов 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26% - показатель вырос до 28,1 тыс. рублей за кв. м в год. Рост ставок по итогам второго полугодия текущего года составит 0,2% и не догонит инфляцию (По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в России в 2025 году снизится до 6-7% - прим. ТАСС)", - отметила Афанасьева.

По ее словам, долгое время рост арендных ставок на качественные офисы отставал от уровня инфляции, в 2022-м ставки снижались на 6%, и лишь начиная с 2023 года рынок начал расти. За 2024 год и первую половину 2025-го реализовалась часть отложенного роста ставок.

"В этой парадигме рынок живет с 2014 года, и преодолев падение 2022 года, ставка вернулась к своему долгосрочному тренду. В настоящий момент ставки "замерли" на фоне сдержанной деловой активности, замедления экономики, так как денежно-кредитная политика Банка России приносит свои плоды. Ввиду выжидательной позиции у большинства игроков рынка продолжения галопирующего роста в 2025 году не ожидается", - считает она.

По прогнозам эксперта, в 2026-2027 гг. арендные ставки должны вырасти до 29,1 тыс. рублей и 29,6 тыс. рублей соответственно. Динамика индикатора средневзвешенной базовой арендной ставки в ключевых деловых районах столицы более выраженная - в отдельных случаях рост в 2025 году приближается к 50%, а верхняя граница диапазона ставок находится около 100 тыс. рублей за "квадрат" в год. Так, средние ставки аренды офисов в Москве сильнее всего увеличились год к году в Ленинградском деловом коридоре - на 36%, до 34,3 тыс. рублей за кв. м/год, в районе Садового кольца ТТК - на 30%, до 35,3 тыс. рублей за кв. м/год и в Москва-Сити - на 28%, до 59,1 тыс. рублей за "квадрат" в год.