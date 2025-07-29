С начала реализации проекта в ЕГРН внесены сведения в отношении 2 млн ранее учтенных объектов, до конца года внесут еще 1,2 млн, сообщили в Росреестре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росреестр завершил работы в более 8,2 тыс. кадастровых кварталах на территории Донбасса и Новороссии, в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения в отношении 2 млн ранее учтенных объектов. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

"Заместитель руководителя Росреестр Максим Смирнов совершил рабочую поездку в воссоединенные субъекты РФ - Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. На сегодняшний день завершены работы в 8 205 кадастровых кварталах. С начала реализации проекта на основании архивных документов в ЕГРН внесены сведения в отношении 2 млн ранее учтенных объектов - до конца года будет внесено еще 1,2 млн", - отмечается в сообщении.

Дополнительно в рамках обхода территорий выявлено 491,9 тыс. объектов, сведения о которых также внесены в реестр недвижимости. По 119 тыс. объектам в ЕГРН уточнены характеристики. "Также мы выявили 240, 6 тыс. га неиспользуемых территорий, которые можно вовлечь в оборот", - приводятся в сообщении слова Смирнова.