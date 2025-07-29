Ипотека для банков сегодня даже по льготным программам стала либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью, указал глава Сбербанка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банки беспокоит ипотечное кредитование, которое стало "проблемным" и бездоходным из-за жесткого регулирования.

"С ипотекой пока есть проблемы. Ипотека для банков сегодня даже по льготным программам является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью. У нас очень жесткое регулирование. Ипотека - это то, что нас волнует. Банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья", - сказал Греф.

Глава Сбера подчеркнул, что у кредитной организации "огромный" портфель в строительных проектах, и банк рассчитывает на возможности для роста ипотеки в условиях снижения инфляции и ставок. "Видим все-таки, что, скорее всего, инфляция будет падать, ставка должна снижаться, поэтому стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки. У нас доля в ипотеке 55%, доля наших строительных проектов около 60%", - отметил он.