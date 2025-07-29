Кредиты по "Дальневосточной и арктической ипотеке" получили более 162 тыс. человек

В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что общая сумма выданных кредитов составила 791 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Программой льготного жилищного кредитования "Дальневосточная и арктическая ипотека" воспользовались более 162 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, <...> всего в программе [льготного жилищного кредитования "Дальневосточная и арктическая ипотека"] приняли участие более 162 тыс. семей и специалистов. Общая сумма выданных кредитов составила 791 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным КРДВ, каждый пятый кредит был получен медицинским и педагогическим работником. Так, почти 31 тыс. специалистов, работающих в этих сферах, смогли приобрести или построить собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике с помощью кредита по льготной ставке, не превышающей 2% годовых. Доля медицинских и педагогических сотрудников, получивших кредит, распределилась примерно поровну, по 15,4 тыс. человек в каждой категории.

"За три года с момента распространения программы на врачей и учителей мы видим, какой популярностью стала пользоваться льготная ипотека у этих категорий получателей. Такой кредит - реальная возможность улучшить жилищные условия и закрепить ценных специалистов социальной сферы на территориях Дальнего Востока и Арктики", - отметил директор департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин.

По данным КРДВ, на Дальнем Востоке чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой оформляют в Приморском крае (39,7 тыс.), Республике Саха (Якутия) (29,6 тыс.) и Хабаровском крае (21 тыс.). В Арктике наибольшее количество двухпроцентных ипотек оформили в Архангельской области (9 тыс. кредитов), Красноярском крае (3,7 тыс. кредитов) и Мурманской области (1,4 тыс. кредитов).

В России с 2019 года действует программа "Дальневосточная ипотека". Она направлена на улучшение жилищных условий в ДФО и развитие строительного рынка. Согласно условиям дальневосточной ипотеки, ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа - 6 млн рублей, а при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м - 9 млн рублей. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики.