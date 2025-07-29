Девелопер Forma запланировал увеличить долю коммерческой недвижимости более чем в 5 раз

Офисные проекты линейки workplace включают в себя деловые пространства и индустриальные офисы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Девелопер Forma расширит портфель коммерческой недвижимости в пять раз - до 700 тыс. кв. м общей площади, запустив пять проектов бренда workplace в Москве. Об этом рассказал журналистам коммерческий директор Forma Алексей Лысенко.

"Forma увеличивает долю коммерческой недвижимости в портфеле компании более чем в пять раз - до 700 тыс. кв. м общей площади. В этом году мы планируем анонсировать пять новых бизнес-центров, которые будут приведены к стандартам существующей линейки деловых пространств workplace. Всего в нее войдут 12 проектов, включая текущие. В планах - завершить их возведение до конца 2035 года", - сказал он.

Офисные проекты линейки workplace включают в себя деловые пространства и индустриальные офисы, которые можно адаптировать под различные потребности бизнеса. "В проектах workplace запроектированы в среднем до 5% площадей под различную инфраструктуру", - сказал Лысенко.

Среди проектов, запланированных к вводу: Lakes 2 в районе Очаково-Матвеевское, завершение строительства которого намечено на третий квартал 2028 года, Jenga в районе Покровское-Стрешнево (должно быть достроено во втором квартале 2028 года), креативно-деловой кластер Gustav на территории бывшего завода "Борец" (завершение строительства - третий квартал 2026 года), Mount в районе Солнцево (завершение - второй квартал 2028-го) и Lakes в районе Очаково-Матвеевское, который планируют достроить к третьему кварталу 2025 года.

Forma - девелопер городских кварталов с авторской архитектурой в Москве.