"Домклик": больше всего сделок с ипотекой на "вторичку" заключается в ЦФО и Поволжье

Самые дешевые лоты заемщики приобретали в СКФО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Наибольшее количество сделок с ипотекой на вторичном рынке недвижимости России было совершено за первое полугодие 2025 года в Центральном и Приволжском федеральных округах (ЦФО и ПФО) - 24,4% и 23,3% соответственно. Об этом говорится в сообщении "Домклик".

"В 2025 году наибольшее количество сделок было совершено в Центральном федеральном округе (24,4%), вторым, с небольшим отставанием, следует Приволжский федеральный округ (23,3%)" - отмечается в сообщении.

На третьем месте по объему сделок расположился Северо-Западный (СЗФО) - 11,7%, Уральский (УФО) - 11,7% и Сибирский (СФО) - 11,3% федеральные округа. Меньше всего покупок квартир во "вторичке" совершали в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - 4,7%. Почти во всех федеральных округах за первую половину этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число таких сделок снизилось в пределах 50-56%, но меньше всего - в СКФО - на 28%. Снижение спроса по РФ аналитики объясняют подорожавшей в результате высоких ставок ипотекой и ограниченным объемом предложения бюджетного жилья.

Самые дешевые лоты заемщики приобретали в СКФО, где медианный размер ипотеки составил 2,8 млн рублей, в Приволжском и Уральском федеральных округах - 3,3 млн рублей. Наиболее дорогие лоты - в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где медианный размер выдаваемой ипотеки составил 4,9 млн рублей, а также в СЗФО - 4,5 млн рублей и ЦФО - 4,4 млн рублей.

Наибольшая медианная площадь приобретаемых объектов зафиксирована в ДФО и СКФО - 46,8 кв. м. Следующую строчку рейтинга с площадью в 45,7 "квадратов" делят Северо-Западный и Сибирский округа. Самые маленькие лоты были куплены в Южном (43,7 кв. м), Приволжском (44,6 кв. м) и Центральном федеральных округах (44,8 кв. м).

Больше всего покупали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. "Однушки" и студии наиболее популярны в Южном (45,1%), Приволжском (38,3%) и Центральном (37,6%) округах. "Двушки" - в Дальневосточном (43,9%), Северо-Кавказском (43,2%) и Северо-Западном округах (42,8%). СФО стал лидером по покупкам трехкомнатных квартир (более 21% покупок) и объектов, имеющих от четырех комнат (3,8%). Жилье с тремя и более комнатами также популярны у жителей СЗФО и ДФО.