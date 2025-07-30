Президент Союза архитекторов: наблюдается переход к прагматичной архитектуре

Николай Шумаков отметил, что во всем мире наблюдается формирование современной архитектуры на базе инновационных методик и строительных технологий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия переживает переход к более традиционным и практичным архитектурным подходам, что способствует разработке рациональных проектов, которые можно успешно реализовать в различных городах. Таким мнением в интервью ТАСС поделился президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Архитектурные "звезды" последних 15 лет - это, скорее, "цирковая", аттракционная архитектура. Своеобразные архитектурные фантазии на тему будущего. Однако, по моему мнению, такие подходы исчерпали себя. Сейчас мы наблюдаем переход к более традиционной и прагматичной архитектуре, которая позволяет создавать рациональные проекты и реализовывать их в любом городе, удовлетворяя спрос потребителей", - считает он.

Шумаков добавил, что во всем мире наблюдается формирование современной архитектуры на базе инновационных методик и строительных технологий, а также тенденция нового периода развития традиционной архитектуры. "Но речь идет о городах и странах, где уровень архитектурной мысли и строительной индустрии практически одинаков. Это касается Европы, Америки и, конечно же, России", - сказал архитектор. Он также отметил, что у России в этом вопросе одна из ведущих позиций.

Президент Союза архитекторов обратил внимание на то, что текущая ситуация напоминает опыт школ 1920-1930-х годов. "Это напоминает 20-30-е годы прошлого века, когда такие школы, как ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) (Высшие художественно-технические мастерские, позднее преобразованы в Высший художественно-технический институт - прим. ТАСС) и Баухаус (Государственная высшая школа строительства и формообразования в Германии - прим. ТАСС), практиковали именно рациональную архитектуру конструктивизма. Распространяясь по всему миру, эта архитектура стала примером зодческой культуры на глобальном уровне. <…> Остается только посмотреть, что принесет нам будущее", - подытожил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.