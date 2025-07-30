Эксперт Шумаков указал на нехватку архитектурного единства в регионах

В меньшей степени эта проблема касается таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, отметил президент Союза архитекторов России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Последние тенденции в архитектуре привели к разрушению архитектурного единства в регионах России. Такое мнение выразил в интервью ТАСС президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Во многих городах России новые здания или комплексы, как правило, представляют собой мощные вертикали-доминанты, которые полностью разрушают структуру города. Это недопустимо. <…> Проблема нехватки архитектурного единства есть, но я думаю, со временем все утихнет, и наши города станут еще красивее, лучше и современнее", - сказал он, отметив, что в меньшей степени эта проблема касается таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Шумаков добавил, что существенные изменения в архитектуре произошли во время "Перестройки". Архитекторы стремились создать впечатляющие города с небоскребами, "красивыми улицами и неоновыми огнями". "Но вместо этого получили страшную картину "точечной застройки", - считает Шумаков.

Эта проблема также возникла из-за отсутствия комплексного развития районов и городов, добавил он. "Возможно, эти появившиеся непонятные строения врастут в структуру города, и люди привыкнут к ним как к образцам современной архитектуры. Либо эти образования обрастут новыми постройками, которые сгладят существующие противоречия", - заключил Шумаков.