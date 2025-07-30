По итогам первого полугодия 2025 года этот показатель составил 46 кв. м

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Индекс миллиона" в Москве, который показывает, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 млн рублей, сократился на 24% за год, говорится в сообщении консалтинговой компании NF Group.

"Аналитики изучили динамику цен на первичном рынке элитной жилой недвижимости в Москве и обновили "индекс миллиона", который показывает, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 млн рублей. По итогам первого полугодия 2025 года этот показатель составил 46 квадратных метров против 61 квадратного метра в июне 2024 года (-24% за год)", - отмечается в сообщении.

Максимальная отрицательная динамика была зафиксирована в Хамовниках - снижение составило 47% за год, а средний бюджет предложения на квартиры в районе Патриарших прудов установил рекорд среди всех районов столицы и достиг 1,2 млрд рублей.

Отрицательная динамика показателя связана с увеличением средневзвешенной цены предложения на первичном рынке элитной недвижимости, что было обусловлено как выходом новых проектов по более высоким ценам, так и наращиванием доли делюкс-класса в структуре предложения, объясняют аналитики. Цена квадратного метра в элитных новостройках в первом квартале 2025 года впервые преодолела отметку 2 млн рублей, а в июне 2025 года достигла значения 2,155 млн рублей за квадратный метр.

Сокращение количества квадратных метров, доступных за условные 100 млн рублей и, соответственно, рост средневзвешенной цены предложения были зафиксированы в 15 из 16 рассматриваемых локаций первичного рынка элитной недвижимости Москвы. Исключением стал район Чистые пруды, где показатель незначительно увеличился.

"За последние пять лет в элитном сегменте первичного рынка недвижимости Москвы наблюдается сокращение максимально доступной площади для приобретения в бюджете до 100 млн рублей. Если в первом полугодии 2020 года показатель составлял 211 квадратных метров, то в аналогичном периоде 2025 года максимально доступная площадь в рассматриваемом бюджете сократилась до 118 квадратных метров, что на 56% меньше", - приводятся в сообщении слова партнера, регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева. По его словам динамика показателя отразила рост цены на недвижимость премиального и делюкс-класса, которая за пять лет увеличилась в 2,5 раза.