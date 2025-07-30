В региональном Министерстве строительства сообщили, что в области уже строят 20 жилых домов

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области, где до недавнего времени рынок новостроек практически отсутствовал, заключили договоры с застройщиками на строительство около 1 млн кв. м жилья. Сейчас в регионе строятся более 20 жилых домов на 4 тыс. квартир. Об этом сообщили ТАСС в региональном Министерстве строительства.

"В Мурманской области в активной стадии реализации находятся пять проектов жилищного строительства, восемь проектов находятся в стадии подготовки к реализации. Всего в регионе строится уже 20 жилых домов, более 4 тыс. квартир. На сегодняшний день подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. м жилья", - отметили в Минстрое.

В Мурманской области активизировалось жилищное строительство, в том числе благодаря льготным ипотечным продуктам: "Дальневосточной и арктической ипотеке" и "Семейной ипотеке". Жители региона получили более 1,2 тыс. льготных кредитов по арктической ипотеке по ставке 2% на сумму около 4 млрд рублей. Она является востребованным видом льготного жилищного кредитования.

Программа "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.