"Мир квартир": цены на новостройки выросли в большинстве городов России в июле

Больше всего подорожали квартиры во Владикавказе, Грозном, Ростове-на-Дону, Махачкале и Рязани, указали аналитики

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Цены на новостройки выросли в июле 2025 года в 50 из 70 российских городов, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Итоги июля на рынке новостроек российских городов с населением более 300 тыс. человек показали положительную динамику цен в двух третях населенных пунктов. Квадратный метр строящегося жилья за последний месяц вырос в цене в 50 городах из 70 исследованных порталом, упал в 20", - отмечается в сообщении.

Больше всего подорожали Владикавказ (+4,9%), Грозный (+4,8%), Ростов-на-Дону (+4,7%), Махачкала (+4,1%) и Рязань (+4,1%). Подешевели больше всего Нижний Тагил (-4,7%), Якутск (-4,6%), Чита (-3,6%), Череповец (-2,8%) и Иваново (-2,4%).

Москва прирастила к своему "квадрату" 1,1% (и теперь столичный кв. м стоит 420 555 рублей), Московская область - 0,8% (200 386 рублей), Санкт-Петербург - 0,7% (265 916 рублей).

В среднем по всем городам "квадрат" на первичном рынке поднялся в цене на 0,6%, до 148 507 рублей.

"Итоги июля в этом году выглядят немного лучше, чем в прошлом: динамика прослеживается в большем числе городов, чем тогда, и в среднем по стране цены - не намного, но все же - чуть больше выросли. Сейчас, когда ставка ЦБ, хоть и медленно, но поползла вниз, застройщики получили надежду на выход из затянувшейся стагнации. Что касается цен на недвижимость, то если уж они не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе", - приводятся в сообщении слова гендиректора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко.