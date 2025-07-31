С момента запуска программы ей уже воспользовались более 1,5 млн семей, отметил Минфин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 430 тыс. семей до конца 2025 года по оценке ДОМ.РФ воспользуются льготными кредитами по "Семейной ипотеке", с момента запуска программы ей уже воспользовались более 1,5 млн семей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

"На сегодняшний день "Семейная ипотека" является ключевым инструментом для улучшения жилищных условий. С начала года объем выдачи льготных кредитов стабильно растет. Причем сейчас большая часть всех кредитов на первичном рынке выдается именно в рамках данной программы", - сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Он подчеркнул, что программа активно развивается, в том числе в сегменте индивидуального жилищного строительства и остается приоритетной для государства. По его словам, на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрено более 1,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко добавил, что программа сохраняет высокую востребованность у населения.

"С помощью программы "Семейная ипотека" российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья. А средневзвешенная ставке по "Семейной ипотеке" составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня - до 6%. Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики", - отметил Мутко.

Согласно опросу, проведенному ДОМ.РФ среди участников "Семейной ипотеки", программа помогает семьям принять решение о рождении еще одного ребенка. Например, в 2022-2024 годах более 250 тыс. детей родилось в семьях, которые на момент рождения уже имели льготный кредит. Более 30% опрошенных семей планируют рождение детей в пятилетней перспективе.

В рамках программы выдано кредитов на сумму более 7,2 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,2 трлн рублей.