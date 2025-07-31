Как сообщили в Фонде развития территорий, наибольшее количество таких мероприятий включено в комплексные планы в Рязанской и Смоленской областях, а также в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 19 тыс. мероприятий в сфере водоснабжения включено в комплексную программу модернизации ЖКХ, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).

"На базе автоматизированной информационной системы Фонда развития территорий (АИС ФРТ) собрана детализированная единая база объектов ЖКХ и инженерных сетей. Эта работа стартовала с 2019 года совместно с регионами под кураторством Минстроя России. На основе этих данных регионы сформировали комплексные планы модернизации коммунальной инфраструктуры. В них включено более 44 тыс. мероприятий, из них большая часть относится к сфере водоснабжения - более 19 тыс.", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора ФРТ Василия Купызина, эти планы объединены в комплексную программу с набором мероприятий по модернизации, которые нужно реализовать до 2030 года. "Наибольший объем необходимых к выполнению мероприятий приходится на сферу водоснабжения, на втором месте - свыше 17 тыс. мероприятий в сфере теплоснабжения, на третьем - более 7 тыс. мероприятий в сфере водоотведения. Еще часть мероприятий приходится на смешанную сферу, когда в планы включены комплексные работы, например, по модернизации на объекте сетей водоотведения и водоснабжения", - приводятся в сообщении слова Купызина.

Наибольшее количество мероприятий по модернизации объектов ЖКХ и инженерных сетей включено в комплексные планы в Рязанской области - 2 434, Смоленской области - 2 404 и Санкт-Петербурге - 2 236.

Как отметил глава ФРТ, в комплексные планы регионами должны быть включены все мероприятия, планируемые к финансированию из федерального бюджета и включенные в федеральные проекты "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" и "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В частности, на обновление и строительство объектов ЖКХ до 2030 года в рамках нацпроекта планируется направить не менее 4,5 трлн рублей. В финансировании будут задействованы такие механизмы, как субсидии из федерального бюджета, средства региональных бюджетов, инфраструктурные бюджетные кредиты, казначейские инфраструктурные кредиты, списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Также должно быть обеспечено формирование инвестиций в отрасль за счет тарифных источников и частных инвестиций.