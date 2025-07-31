При рождении или усыновления первого ребенка каникулы предоставляются на срок до шести месяцев

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Законопроект, разработанный Минфином по поручению президента России об ипотечных каникулах для семей с детьми, одобрен на заседании правительства. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Так, при рождении или усыновления первого ребенка каникулы предоставляются на срок до шести месяцев при одновременном снижении дохода заемщика более чем на 20% и при условии, что платежи по ипотеке превышают 40% дохода.

"При рождении второго либо последующих детей каникулы предоставляются на срок до 18 месяцев. При усыновлении - до 18 месяцев, но с даты усыновления ребенка. При этом критерий снижения дохода не применяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при предоставлении каникул сроком до 18 месяцев кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом в размере, предусмотренном договором, только с 7-го по 18-й месяц такого льготного периода.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина отметил, что правительство подготовило законопроект, который увеличивает до 1,5 года кредитные каникулы по ипотеке для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети.

По его словам, новая мера позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу.