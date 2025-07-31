Право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС /. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О потребительном кредите (займе)".

Документ подготовлен по поручению президента РФ для предоставления гражданам, являющимся заемщиками по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения второго ребенка и последующих детей права на обращение к кредитору с требованием о приостановлении исполнения гражданином своих обязательств по такому договору либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста полутора лет и направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора (договора займа) и при условии рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей. В случае рождения второго и (или) последующих детей длительность кредитных каникул не может превышать восемнадцати месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста полутора лет, а в случае их усыновления (удочерения) - не более полутора лет с даты усыновления (удочерения).

Для соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с седьмого по восемнадцатый месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном размере, предусмотренном договором (договором займа).

Правом на кредитные каникулы заемщик может воспользоваться и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. Длительность льготного периода в данном случае не может превышать шести месяцев при одновременном снижении дохода заемщика более чем на 20% и при условии, что платежи по ипотеке превышают 40% дохода.