Председатель палаты парламента Вячеслав Володин направил законопроект в профильный думский комитет по финансовому рынку

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госдума в начале осенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель палаты парламента направил законопроект в профильный думский комитет по финансовому рынку. По его словам, возможность воспользоваться ипотечными каникулами позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью.

"Повышение рождаемости - вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку", - добавил Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О потребительном кредите (займе)". Документ подготовлен по поручению президента РФ для предоставления гражданам, являющимся заемщиками по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения второго ребенка и последующих детей права на обращение к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств по такому договору либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста 1,5 года.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора (договора займа) и при условии рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей. В случае рождения второго и (или) последующих детей длительность кредитных каникул не может превышать 18 месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста 1,5 года, а в случае их усыновления (удочерения) - не более 1,5 года с даты усыновления (удочерения).