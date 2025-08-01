При этом в июле застройщики вывели на рынок 3,5 млн кв. м новых проектов, что на 9% больше, чем год назад

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Запуски новых строительных проектов по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 19% год к году, говорится в материалах ДОМ.РФ.

"Всего в январе-июле 2025 года запущено 21,2 млн кв. м жилья в новостройках (против 26,1 млн кв. за семь месяцев 2024 года)", - отмечается в сообщении.

При этом в июле застройщики вывели на рынок 3,5 млн кв. м новых проектов, что на 9% больше, чем год назад. В месячном выражении запуски растут второй месяц подряд (+19% месяц к месяцу в июле после +8% месяц к месяцу в июне).

По данным аналитиков, лидером по объему запусков новых проектов стала Москва (2,07 млн кв. м, -34,7% год к году), на втором месте - Свердловская область (1,27 млн кв. м, -18,7% год к году), на третьем - Санкт-Петербург (1,15 млн кв. м, +52,4% год к году).

По итогам июля портфель строящегося жилья в России увеличился на 0,7% месяц к месяцу и достиг 118,4 млн кв. м (+3% к 1 августа 2024 г.) - максимум с начала года.