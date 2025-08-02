Эксперт Коломийцева: снижение ключевой ставки не отразилось на рынке недвижимости Кубани

Коммерческий директор федерального девелопера инвестиционно-строительного холдинга AVA уточнила, что в основном при покупке используют льготную ипотеку

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Решение Банка России снизить ключевую ставку до 18% годовых не оказало существенного влияния на рынок недвижимости Краснодарского края, сообщила ТАСС коммерческий директор федерального девелопера инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамара Коломийцева. В регионе фиксируется оживление в выдачах жилищных кредитов, однако оно не глобальное.

"В настоящий момент сильного влияния на объем сделок снижение ключевой ставки не произвело, поскольку в основном при покупке недвижимости используется льготная ипотека, а доля рыночной относительно не велика, - сказала собеседница агентства. - На вторичном рынке сейчас преобладают покупки жилья за наличные, и процент ипотечных сделок не высок. Хотя, безусловно, некоторое оживление в выдачах жилищных кредитов произошло, пусть и неглобальное. В Краснодарском крае, [а] это прежде всего Краснодар и Сочи. Хотя при ставке в 18% это не ощутимо отразилось на рынке".

Эксперт отметила, что на текущий момент ситуацию на рынке недвижимости региона определяют два ключевых фактора - замедление спроса в условиях снижения доступности ипотеки из-за высокой ставки и связанное с этим постепенное снижение вывода на рынок новых девелоперских проектов. Так, по данным Единого ресурса застройщиков, в первом полугодии 2025 года Краснодар стал лидером среди российских городов по уменьшению текущего объема строительства многоквартирного жилья.

Коломийцева считает, что к значительному, но не резкому росту цен на жилье в Краснодарском крае в ближайшее время может привести постепенное снижение ставки Банком России, которое сопровождается уменьшением объема предложения. Однако действительно высокий рост спроса, добавила она, произойдет лишь при снижении ключевой ставки до уровня 15%, что теоретически может произойти уже к концу 2025 года.

"В такой ситуации начнет реализовываться накопившейся отложенный спрос на недвижимость, который формируется в Краснодарском крае в 2024-2025 годах. Ведь несмотря на сложившиеся условия спрос на жилье в регионе не сокращался. Снижалась лишь покупательская способность населения", - заключила эксперт.

На заседании совета директоров 25 июля Банк России понизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) - до 18%. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20%.

О рынке жилья в регионе

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.