Эксперт Тетерин: дифференциация ставок может повысить привлекательность ипотеки

Для части потенциальных заемщиков доступность семейной ипотеки снизится, за счет чего будет повышена привлекательность ипотечного кредитования в регионах, указал старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона проживания и количества детей может привести к повышению привлекательности ипотечного кредитования в регионах РФ. Об этом ТАСС сообщил старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин.

"По всей видимости, для части потенциальных заемщиков (например, жителей столичного региона с одним ребенком) доступность семейной ипотеки снизится (при дифференциации ставки в зависимости от региона - прим. ТАСС), за счет чего будет повышена привлекательность ипотечного кредитования в регионах", - сказал он.

Эксперт отметил, что влияние дифференцированной ставки на ипотечные выдачи пока оценить сложно. Все зависит от того, как и в какие сроки будет проведена "донастройка" льготной программы. Тетерин также добавил, что по мере снижения процентов по собственным программам банков влияние на ипотечный рынок семейной ипотеки и изменений в ней в целом будет постепенно снижаться. Пока на фоне высоких ставок доля семейной ипотеки в выдачах очень существенна.

Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дифференцированная процентная ставка по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в регионе может появиться в России в ближайшее время.

Ранее Госдума рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей. В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что правительство рассматривает эту идею. Он отметил, что если это решение приведет к дополнительному увеличению ипотеки и возможности для молодых семей улучшить свои жилищные условия, то предложение может быть поддержано.