В Мурманской области за 10 лет построят около 1 млн кв. м жилья

В регионе строятся 20 многоквартирных домов, свыше 350 квартир в них уже куплено, сообщил губернатор Андрей Чибис

МУРМАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млн квадратных метров жилья намерены построить в Мурманской области в ближайшие десять лет по мастер-планам опорных агломераций и регионального плана "На Севере - жить!". Жилищный рынок оживился и благодаря изменению методики расчета средней стоимости "квадрата" для льготных программ, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"В ближайшие десять лет мы построим в регионе около миллиона квадратных метров жилья - в рамках мастер-планов опорных агломераций и плана "На Севере - жить!". Это чувствительная для наших людей тема и мы делаем все, чтобы покупка квартиры в регионе становилась реальной возможностью", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, северяне стали активнее покупать квартиры в новостройках региона, особенно по "Арктической ипотеке". Сейчас в области строятся 20 многоквартирных домов, и уже свыше 350 квартир в них куплено. При этом больше половины - по "Арктической ипотеке" под 2%.

"Но важно и другое: с 1 июля по нашей инициативе изменилась методика расчета средней стоимости квадратного метра для льготных программ - ее приблизили к рыночной цене. Раньше из-за заниженных показателей многие новостройки не попадали под "Арктическую ипотеку". Теперь доступных для покупки квартир стало больше", - отметил Чибис.

Как сообщал губернатор в июле, количество строящихся жилых домов в регионе, области, подходящих под условия "Арктической ипотеки", стало больше после увеличения Минстроем РФ стоимости квадратного метра жилья в области до 139 тыс. рублей.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.