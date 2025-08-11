В проект генплана Володарского округа ДНР включили возведение около 200 тыс. кв. м жилья

Документ предусматривает также снос 5,34 тыс. кв. м ветхих зданий и ремонт 47,74 тыс. кв. м многоквартирных домов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ включил строительство около 200 тыс. кв. м жилья в проект генерального плана Володарского муниципального округа ДНР, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Володарском муниципальном округе планируется построить новые многоквартирные и индивидуальные жилые дома, - сказано в сообщении. - Объемы нового строительства, сноса и реконструкции жилого фонда определены с учетом целевого показателя жилищной обеспеченности населения на перспективу (к 2036 году не менее 38 кв. м на человека). Всего на территории муниципального округа планируется построить почти 200 тыс. кв. м жилья".

Отмечается, что строительство жилья включено в проект генерального плана муниципалитета. Документ предусматривает также снос 5,34 тыс. кв. м ветхих зданий и ремонт 47,74 тыс. кв. м многоквартирных домов. Новое строительство намечено преимущественно на юге административного центра округа - поселка Володарское, где предложено построить две пятиэтажки и более 80 частных домов.