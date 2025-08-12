С начала года вступили в силу 68 ГОСТов в области строительства

В частности, подготовили редакцию свода правил "Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 60 ГОСТов и 50 сводов правил для развития нормативной базы строительной отрасли вступили в действие с начала года, говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Минстрой России в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжает работу по развитию системы нормативного технического регулирования в отрасли. С начала 2025 года вступили в действие 50 сводов правил и 68 ГОСТов, подготовленных ФАУ "ФЦС" совместно с профессиональным сообществом в 2024 и 2025 годах", - отмечается в сообщении.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, за семь месяцев 2025 года подготовлены и вступили в действие 118 новых и актуализированных нормативных технических документов, в том числе в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В частности, была подготовлена редакция свода правил "Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования", которая позволит полноценно вести проектирование железнодорожной инфраструктуры в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Кроме того, в 2025 году разработаны и утверждены ключевые своды правил по организации строительства и проектированию конструкций комбинированных каркасов с применением металла, древесины и железобетона.