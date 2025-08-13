Реализация проекта планируется к 2031 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пять новых офисных башен арендуемой площадью более 538,6 тыс. кв. м планируется построить в Московском международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити" к 2031 году, что увеличит совокупный объем офисных площадей кластера до 1,9 млн кв. м. Об этом сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

"К 2031 году в ММДЦ "Москва-Сити" планируется строительство пяти новых офисных башен общей арендуемой площадью 536,8 тыс. кв. м. Реализация этих проектов позволит увеличить совокупный объем офисных площадей кластера до 1,9 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Согласно итогам января-июня 2025 года совокупный объем офисных площадей в деловом кластере "Москва-Сити" достиг почти 1,5 млн кв. м, что эквивалентно примерно 28% от общего объема предложения офисов высшего класса в столице. Однако за этот период в кластере не было введено новых объектов. В начале III квартала текущего года проект ICity (Space) с арендуемой офисной площадью 75,5 тыс. кв. м получил разрешение на ввод. Большая часть его площадей уже реализована. Также планируется реализация еще четырех офисных башен, строительство которых должно быть завершено к 2031 году. Это One (65 тыс. кв. м), "Империя II" (69 тыс. кв. м), башня у моста Багратион (164 тыс. кв. м) и Sezar Tower (153,2 тыс. кв. м).

"Большинство новых проектов реализуются преимущественно в продажу - блоками или в рамках сделок с институциональными покупателями, что дополнительно подтверждает интерес к локации со стороны инвесторов и конечных пользователей", - отметила партнер и директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.