По данным аналитиков федерального портала, их средняя стоимость выросла до 1,46 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость комнат в РФ выросла на 9,7%, до 1,46 млн рублей, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"С августа прошлого года комнаты выросли в цене в 64 городах из 70 исследованных, в шести - упали. В целом по всем исследованным городам комнаты подорожали за год на 9,7%, до 1 462 430 рублей", - отмечается в сообщении.

Самыми подорожавшими стали комнаты в Магнитогорске (+62%), Махачкале (+49,8%), Курске (+35,3%), Волжском (+32%), Кирове (+29,4%), Оренбурге (+27,2%), Череповце (+27,1%), Саратове (+26,4%), Ульяновске (+25,2%) и Ижевске (+24,8%).

Подешевели они в Мурманске (-13,2%), Кемерове (-11,6%), Томске (-7,4%), Красноярске (-3,5%), Тольятти (-2,5%) и Пензе (-1,6%).

В Москве комнаты стали стоить в среднем 4 630 054 рубля, что на 17,5% больше, чем в прошлом году, в Подмосковье - 1 850 349 рублей (на 5,7% больше), в Санкт-Петербурге - 2 971 563 рубля (+9,5%).

"Комнаты - это узкий сегмент рынка, и предложение на нем только за последний год сократилось на 43%. В этих условиях цены на них растут быстрее, чем на квартиры. Для сравнения: цены на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м за год подросли всего на 7%, а на среднюю квартиру на "вторичке" - на 6,7%", - приводятся в сообщении слова гендиректора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко. По его словам, сейчас комнаты на 59% дешевле студий и на 77% - обычной квартиры.