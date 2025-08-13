Новостройка будет состоять из двух жилых корпусов, первые этажи выделят для общественного и коммерческого использования

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Жилой дом на 368 квартир построят в Тимирязевском районе Москвы на Линейном проезде, земельном участке №1. Проект здания согласован, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам", - сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Новостройка будет состоять из двух жилых корпусов, первые этажи выделят для общественного и коммерческого использования. Там же предусмотрено создание вестибюля с входными тамбурами, комнаты консьержей и колясочные.

На сайте мэра и правительства Москвы отметили, что в здании откроют центр информирования по переселению в рамках программы реновации. Некоторые квартиры будут адаптированы для комфортного проживания маломобильных граждан и их близких.

В местах общего пользования дома сделают безбарьерную среду. Противопожарные двери отделят лифтовые холлы от внутриквартирных коридоров, в доме также будет реализована незадымляемая лестничная клетка.

Во всех помещениях здания, включая квартиры, установят автоматические системы пожарной сигнализации.