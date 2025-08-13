В совокупности это свидетельствует об оживлении ипотечного рынка на фоне снижения ключевой ставки до 18%, считает директор департамента Алексей Лейпи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объемы кредитования новостроек в России достигли в июле рекордных 146,2 млрд рублей - это на 11,6% больше, чем в июне, говорится в сообщении сервиса "Домклик" Сбербанка со ссылкой на директора департамента Алексея Лейпи.

"В июле Сбер выдал 228,7 млрд рублей ипотечных кредитов, что стало максимальным показателем с момента ограничения массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. Доля первичного жилья продолжает сокращаться, однако в абсолютном выражении объемы кредитования новостроек достигли рекордных 146,2 млрд рублей (+11,6% к июню 2025)", - сказал Лейпи.

По его словам, объемы кредитования выросли и в других сегментах: на 16,8% - по готовому жилью и на 22,6% - по загородному. В совокупности это свидетельствует об оживлении ипотечного рынка на фоне снижения ключевой ставки до 18%.

Доля первичного жилья в общем объеме выдач уменьшилась до 63,8% (-1,7 процентных пункта (п.п.). Снижение доли новостроек продолжается с марта 2025 года. Более 84% выдач по новостройкам пришлись на "Семейную ипотеку". Самая высокая доля выдач по первичному рынку в июле была зафиксирована по Пензенской (75,5%) и Новосибирской областям (75,2%).

Сегмент готового жилья показал рост как в относительных, так и абсолютных значениях, позитивно реагируя на снижение ключевой ставки. Доля вторичного рынка в общем объеме выдач выросла на 0,5 п.п., до 13,9%, а объемы выдач превысили 31,5 млрд руб. (+16,8% к июню), что стало лучшим показателем для вторичного рынка в этом году. Наиболее высокая востребованность у вторичного жилья была в Магаданской области, где на "вторичку" пришлось 67% от всего объема выдач.

В июле 2025 года Сбер выдал более 27 млрд рублей на приобретение готового загородного жилья и около 18 млрд рублей на индивидуальное жилищное строительство. Доля готовых загородных домов в объемах выдач прибавила 1,2 п.п. - до 12%, а доля индивидуального жилищного строительства практически не изменилась - 7,8% (-2 п.п.). Для готовых загородных домов рост кредитования по отношению к июню 2025 г. превысил 26%, для ИЖС этот показатель составил 17%. Регионами, лидирующими по доле загородных домов в выдачах, стали республика Калмыкия (30,3%), Башкирия (23,6%) и Ставропольский край (21,8%).