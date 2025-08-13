Дисбаланс возникает из-за льготной ипотеки, распространяющейся в основном на новостройки, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках в среднем по России составляет порядка 55-60%, но в отдельных регионах он может достигать 80%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее "Известия" на основе данных Банка России подсчитали, что разрыв цен на новостройки и "вторичку" во втором квартале 2025 года в среднем по стране достиг 60% (205 тыс. руб. против 128 тыс. рыб.). В центральной России он составил 80% (294,1 тыс. руб. против 163,8 тыс. руб.).

"В среднем по России разрыв в ценах между жильем в новостройках и на вторичном рынке составляет порядка 55-60%. В отдельных регионах и городах-миллионниках с развитым жилищным строительством разрыв и вправду может достигать 80%", - сказал Выломов.

Дисбаланс эксперт объясняет рядом факторов: льготная ипотека, распространяющаяся в основном на новостройки, толкает спрос и, как следствие, - цены. Невысокий спрос на "вторичку" отмечается в условиях высокой ключевой ставки и дорогой рыночной ипотеки. Пока базовая ставка не снизится минимум до 10-12%, говорить о выравнивании рынка вторичного жилья затруднительно, считает Выломов. Также на цены и спрос влияет качество жилья, инфраструктуры и качество благоустройства. Отдельное давление на рост цен на новостройки оказывает увеличение себестоимости строительства и наличие дефицита кадров.

"Если смоделировать ситуацию, что заемщик не может содержать льготную ипотеку на квартиру в новостройке, то ему будет сложно ее перепродать, не потеряв в деньгах. Как минимум из-за того, что на нее не будет распространяться та же льготная ипотека, что сужает уровень возможного спроса и сдерживает возможную стоимость продажи", - отметил гендиректор РАСК.

С ним соглашается руководитель территориального управления продаж ГК "А101" Денис Жидков, указывая, что разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках в столичном регионе действительно может достигать 80%. По его словам, разрыв стал активно расти примерно с 2020 года с появлением льготной ипотеки.

Ошибка усредненных расчетов

Усредненные расчеты стоит оценивать критично, и красная цена разрыва между стоимостью жилья в новостройках и на вторичном рынке - 30%, полагает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.

"Самое честное для расчетов - брать один город и район. Красная цена разрыва составляет 30%. В расчетах, по данным ЦБ, есть большая доля завышения. Если аккуратно сравнивать, то для равных объектов недвижимости разрыв составит 20%", - сказал Гордейко. По его словам, льготное кредитование провоцирует завышение цен на новостройки, и разрыв в ценах уменьшится, в том числе в случае исключения массовой рассрочки на новое жилье.

В среднем стоимость предложения квадратного метра на новостройки в РФ составляет 154,6 тыс. руб., что на 20,3% выше средней стоимости "квадрата" готового жилья - 128,5 тыс. руб., рассказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. При этом средняя цена продажи на вторичном рынке ниже, поскольку на фоне низкой доступности ипотеки покупатели ориентированы на объекты с максимальным дисконтом и снизившиеся в цене. Если сравнивать по сделкам, 1 кв. м готового жилья стоит в среднем 96,8 тыс. руб., и в этом случае средняя цена "квадрата" в новостройках будет дороже "вторички" почти на 60%, отметил эксперт. При этом резкая отмена льготного кредитования или жесткие его ограничения могут спровоцировать снижение объемов строительства, а затем и дефицит предложения, отметил Иванов.

По данным руководителя департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елены Чегодаевой, средний разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье в городах-миллионниках составляет 25%. Наибольший наблюдается в Челябинске - 34%, в Москве - 31%, в Перми - 30%. Однако методики подсчета ЦБ РФ и отдельных компаний и агрегаторов могут отличаться, добавила она.