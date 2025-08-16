Адвокат считает, что эти меры сделают правила игры для бизнеса предсказуемыми

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина установить срок для оспаривания сделок по приватизации сделает правила игры для бизнеса предсказуемыми и защитит будущее экономики России. Такое мнение ТАСС выразил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества.

"По сути, это не прощение прошлого, а защита настоящего и будущего российской экономики", - сказал Григориади.

Он отметил, что в последнее время государство активно оспаривает приватизацию 20-30-летней давности, однако иногда под удар попадают не те, кто участвовал в сделках 1990-х, а сегодняшние, добросовестные собственники.

"Люди, которые купили актив на рынке, вложили в него деньги, теперь рискуют все потерять из-за чужих старых дел", - сказал он.

"Поручение президента, на мой взгляд, призвано прекратить эту практику, установив четкий срок, после которого пересматривать прошлое нельзя. Для бизнеса и инвесторов это фундаментальная гарантия, что вложения защищены, а правила игры становятся предсказуемыми", - убежден эксперт.