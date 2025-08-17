Эксперт Попов: ставки аренды квартир в РФ могут вырасти до 9% в ближайшие месяцы

По словам руководителя "Циан. Аналитики", объем предложения будет снижаться на 8-10%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ставки аренды квартир в городах РФ за лето выросли на 6%, в ближайшие месяцы стоимость съема квартир может вырасти еще на 7-9%, рассказал ТАСС руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов.

"В этом году за 2,5 месяца повышенного спроса (с конца мая по начало августа) ставки аренды выросли на 6% (до 30,1 тыс. рублей за типовую однушку, а предложение снизилось на 7% (до 61,6 тыс. вариантов). Ожидаем сохранения тренда на рост ставок: в августе (на 5-6%),в сентябре (еще на 2-3%) с их стабилизацией в начале октября", - рассказал Попов.

По его словам, объем предложения будет снижаться на 8-10% (и в августе, и в сентябре) с последующим восстановлением показателя к концу года.

"Год назад рост ставок и снижение предложения были выражены слабее. <...> Тогда аренда к началу августа успела подорожать на 11%, а предложение - упасть на 15%. Важно и то, что в абсолютных цифрах выбор у арендаторов сейчас в два раза больше (61,6 тыс. квартир против 31,9 тыс.)", - отметил Попов.

Он объяснил подобную динамику снижением темпов роста зарплат (особенно, у "белых воротничков"), большим объемом предложения по сравнению с 2023 и 2024 годами, отсутствием значимых изменений на рынке новостроек.