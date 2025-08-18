В России планируют повысить доступность ипотек для льготных категорий граждан

Также среди предлагаемых правительством мер находится отмена надбавок к коэффициентам рисков по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с господдержкой

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует повысить спрос на жилье и доступность ипотечных программ для льготных категорий граждан. Власти рассматривают возможность разрешить банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, сообщили "Известия" со ссылкой на протокол совещания с поручениями вице-премьера Марата Хуснуллина Минфину совместно с Минстроем и ДОМ.РФ.

Как сообщили в газете, вице-премьер поручил рассмотреть возможность на разрешение российским банкам "расформировать макропруденциальный буфер капитала", который был накоплен финансовыми организациями с декабря 2022 года по май 2025 года. Такие резервы предназначались под кредиты с первоначальным взносом не менее 20% и должны использоваться для смягчения экономических шоков.

Среди предлагаемых правительством мер также находится отмена надбавок к коэффициентам рисков по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с господдержкой. Кроме того, в протоколе указывается снижение размера базовых коэффициентов рисков по льготной ипотеке при низком уровне просроченной задолженности.

В качестве причины сокращения выдачи ипотечных кредитов была названа, в том числе, отмена комиссий, взимаемых банками с граждан и застройщиков при выдаче таких льготных программ, отмечается в протоколе совещания.