МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объем предполагаемого незаконного оборота цемента в РФ снизился в 2024 году на 3%, до 12,1 млн тонн. Об этом говорится в материалах исследования Ассоциации по техническому регулированию "АССТР", выполненному по инициативе отраслевого объединения "Союзцемент".

"Объем предполагаемого незаконного оборота цемента в 2024 году составил 12,1 млн тонн, что в процентном отношении к объему произведенного цемента за минусом объема экспорта продукции, объема импорта цемента из государств - членов ЕАЭС (из Республики Беларусь и Республики Казахстан) и объема импорта из третьих стран с действующими сертификатами соответствия составляет 19,1%. Соответственно, в 2024 году доля незаконного оборота цемента снизилась на 3% по сравнению с 2023 годом - 22,1%, или 13,7 млн тонн", - говорится в материалах.

Отмечается, что незаконный оборот цемента за 2024 год нанес, по данным "АССТР", ущерб отрасли на сумму в 91,6 млрд руб. Исследование показало, что число сертификатов на цемент, поставляемый на территорию РФ из других стран, выросло в 2024 году почти на 50% - на импортный цемент из третьих стран оформлено 87 сертификатов соответствия, всего в РФ их выдано 518. В рамках исследования проведены проверочные закупки в магазинах розничной торговли крупных торговых сетей и на ведущих маркетплейсах. Анализ результатов испытаний закупленного цемента показал, что 77% образцов не соответствуют требованиям национальных стандартов, включая требования к маркировке продукции, и не имеют действующих сертификатов соответствия.

"Фальсификат - это прежде всего смесь из цемента, пыли, песка и добавок в пропорциях, не отвечающих требованиям стандарта, изготовленная и упакованная в кустарных условиях. Часто в этом случае на таре не указаны производитель и обозначения марок цемента по ГОСТу", - сказала в ходе пресс-конференции, посвященной презентации исследования, президент "АССТР" Любовь Бондарь.

Известно о случаях ввоза несертифицированного цемента из Казахстана, которые остаются безнаказанными, рассказала исполнительный директор "Союзцемента" Дарья Мартынкина. Для решения проблемы необходимо совершенствование механизмов государственного контроля. "Нередко поддельный цемент маскируют под строительные смеси, хотя это совершенно иной продукт другого назначения. Также из типичных нарушений - завышение класса прочности, нарушение условий хранения продукции и сроков годности", - сказала она.