"Циан" ожидает начало восстановления рынка недвижимости во втором полугодии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Отложенный спрос на недвижимость в РФ начнет реализовываться во второй половине 2025 года, но более высокая динамика ожидается в 2026-2027 годах, поскольку в 2025 году ставка ЦБ РФ будет не менее 16%, что недостаточно для рынка. Такое мнение высказал генеральный директор "Циан" Дмитрий Григорьев в ходе оглашения финансовых результатов группы за I полугодие 2025 года.

"Ипотека становится доступнее, есть динамика и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости. Но основной, отложенный спрос будет реализовываться во второй половине 2025 года, поскольку идет постепенное снижение ставки Банком России. Однако сильной динамики спроса до конца года не ожидается - спрос не успеет катализироваться, - так как ставка по консенсусу рынка будет не менее 16%, что великовато для него. Скорее, рост спроса ожидается в 2026-2027 годах. Это наша консервативная оценка рынка", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Григорьева, несмотря на снижение динамики по сделкам год к году, количество объявлений на платформе выросло на 11%, что подтверждает интерес пользователей. "Люди смотрят и ждут более комфортных условий для совершения сделки, что говорит о потенциале поляризации спроса", - заключил он.