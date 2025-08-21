По итогам июля на вторичном рыке Москвы был зафиксирован прирост активности на 17% по сравнению с уровнем июня, сообщила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Цены на вторичное жилье могут начать расти на фоне роста сделок с ипотекой в РФ, сообщили эксперты, опрошенные ТАСС.

"В последнее время мы наблюдаем рост активности на вторичном рынке. По итогам июля на вторичном рыке Москвы был зафиксирован прирост на 17% по сравнению с уровнем июня. Аналогично на первичном рынке старой Москвы также был отмечен прирост продаж на 17,5%", - сообщила в беседе с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

В целом можно говорить о восстановлении активности, несмотря на сезонные факторы и высокие ипотечные ставки, добавила эксперт. Доля ипотечных сделок достигает высокого уровня при покупке квартир на рынке комфорт-класса и составляет порядка 60-68%. "Рост заявок на ипотеку на вторичном рынке приведет к приросту спроса, а, соответственно, и цен на жилье", - спрогнозировала эксперт.

Руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов также отметил оживление на рынке вторичного жилья. "Число сделок в июле 2025 года (по отношению к июню) выросло (на 18% - в новостройках по всей РФ, на 17% - на "вторичке" в Москве и Петербурге). Есть и ускорение в росте цен - квадратный метр в новостройках (в 40 ключевых рынках) стал на 1,3% дороже (впервые с марта рост более чем на один процент)", - рассказал ТАСС эксперт. В то же время он обратил внимание на то, что отказов по заявкам на ипотеку по-прежнему много (как явных, когда заявление остается без удовлетворения, так и неявных, когда выставляются неподъемные условия по ставкам или набору документов).

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний А101 Рустам Азизов также не исключил роста цен на жилье.

"Такая вероятность весьма высока. И связана она также с показателями растущего вследствие снижения ставки ЦБ спроса и сохраняющегося при этом на рынке дефицита жилья в сегменте новостроек", - рассказал эксперт в беседе в ТАСС. По его словам, на данный момент на рынке наблюдается увеличение спроса. Рыночная ипотека стала доступнее как для новостроек, так и для "вторички", в первую очередь благодаря решениям регулятора.