В Левобережном районе Москвы возведут бизнес-центр в виде кристалла

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бизнес-центр высотой в 29 этажей в виде кристалла построят на севере столицы в 150 м от Химкинского водохранилища. Здание получит футуристичный облик за счет использования стекла и алюминиевых кассет темно-серого и латунного цветов, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

"По мере увеличения высоты верхняя часть комплекса будет отсекаться с двух углов наклонными плоскостями, и форма здания постепенно приблизится к шестиугольнику. Фасады выполнят в витражной системе остекления с применением алюминиевого профиля. За счет объемных элементов создастся образ вырастающего из земли кристалла. Проектом также предусмотрена архитектурная подсветка акцентных элементов фасада", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что проект бизнес-центра общей площадью 48,2 тыс. кв. м согласован по адресу: Ленинградское шоссе, земельный участок 63А/3. Визуально он будет состоять из 26-этажной офисной части, размещенной на трехэтажном стилобате с коммерческими помещениями и эксплуатируемой террасой. На подземных уровнях оборудуют паркинг.

"Высота здания от уровня земли до самого высокого конструктивного элемента составит около 130 м. Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на данный объект. Концепция разработана архитектурным бюро "Канва", - заключили в ведомстве.