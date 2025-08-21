"Новое Колпино" и "Курортный квартал" не были сданы вовремя

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Группа "Самолет" взяла под особый контроль жилые комплексы (ЖК) "Новое Колпино" и "Курортный квартал" в Санкт-Петербурге, которые не были сданы вовремя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в офисах компании прошли обыски из-за не сданных вовремя ЖК.

"Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный квартал" в офисе компании в Санкт-Петербурге. Строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объекты взяты на особый контроль главным офисом девелопера", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир, отметили в компании. В некоторых секциях выдаются ключи. В ЖК "Курортный квартал" завершено строительство второй и третьей очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тыс. квартир передано покупателям.