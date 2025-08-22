В Петербурге вывод новых жилищных проектов вырос на 20%

В комфорт-классе города на рынок вывели 11 новых девелоперских проектов и 17 новых очередей в уже реализующихся кварталах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Девелоперы увеличили вывод новых проектов в сегменте массового жилья на рынок петербургской недвижимости на 20% в первые семь месяцев 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе группы RBI.

"Прошедшие месяцы 2025 года стали временем активного оживления рынка петербургской недвижимости после "холодного" 2024, отмечают аналитики группы RBI. С января по начало августа в сегменте массового жилья вывод новых проектов на рынок вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в высокобюджетном - на 65% относительно всего 2024 года", - сообщили в пресс-службе.

Так, в комфорт-классе Петербурга на рынок вывели 11 новых девелоперских проектов и 17 новых очередей в уже реализующихся кварталах. По словам аналитиков, они принесут городу 730 тыс. новых кв. метров жилья в течение следующих 3-3,5 лет. В прошлом году девелоперы на треть снизили активность по запуску новых проектов. Сейчас популярными локациями для стартов в этом сегменте стали Невский, Василеостровский и Фрунзенский районы.

В бизнес-классе и выше в первые семь месяцев 2025 года было запущено на 65% больше проектов, чем за весь 2024 год, общая площадь новых домов составляет 240 тыс. кв. метров. При этом в сегменте постепенно расширяется география строительства - к традиционным локациям Петроградского, Адмиралтейского и Курортного районов добавляется серый пояс: набережная Обводного канала во Фрунзенском районе, локация у станции метро "Елизаровская", а также намывные территории Василеостровского острова.

"Сами характеристики новых проектов, помимо их размерности, в сегменте бизнес-класса также претерпевают трансформацию. Новым стандартом становятся авторские архитектурные решения, более дорогие материалы, больше внимания в проектах уделяется зеленому благоустройству и созданию локальных точек притяжения. Если говорить о строительстве в центре, то градостроители стараются внимательнее подходить к контексту города, работать с оригинальным визуальным кодом уже существующего квартала", - отметил вице-президент по продажам и сервису группы RBI Дмитрий Фалкин.