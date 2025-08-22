Уязвимым направлением также являются цифровизация строительных площадок, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, руководитель проекта "Умный город" Константин Михайлик

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Цифровизация документооборота на предприятиях и в государственных органах несет определенные риски в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, руководитель проекта "Умный город" Константин Михайлик на форуме развития "Города будущего" в Перми.

"У нас есть блоки, которые сейчас активно цифровизуются и по которым, как я понимаю, есть высокие риски. Первое - это тот самый документооборот. Действительно сейчас за последний год все регионы приняли решение, что вся документация ведется в электронном виде. То есть любое нарушение процесса злонамеренно приводит к тому, что данные просто исчезнут", - сказал он, отметив, что простейшее изменение параметров, незаметное для глаза, на этапе передачи от проекта к строительству несет большие риски и последствия.

Михайлик добавил, что уязвимым направлением также являются цифровизация строительных площадок. По его словам, строительные компании понимают, что цифровизация необходима для конкурентоспособности рынка. При этом вопрос кибербезопасности и вложения в нее средств остается актуальным. "Очень хотелось, чтобы понимание отрасли о том, что нужно думать на шаг вперед, сопровождалось бы готовностью государства поддержать это, в том числе, если нужны какие-то инициативы по регулированию, поддержка по деньгам", - отметил Михайлик.

Форум развития "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края и Центр компетенций "Умный город". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.