Теперь объекты зарегистрированы в соответствии с российским законодательством

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Недвижимость беглых украинских олигархов в ДНР переведена в собственность государства по российскому законодательству и частично используется. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"Да, все оформлено в соответствии с действующим законодательством. В госсобственность, еще раз подчеркну, что все эти объекты зарегистрированы в госсобственности, часть из них используется органами государственной власти, часть из них используется для вовлечения в хозяйственный оборот", - сказал Дудник.

Он добавил, что в период независимости республики объекты недвижимости беглых украинских олигархов переводились в собственность ДНР. Теперь они зарегистрированы в соответствии с российским законодательством.

29 сентября 2022 года, накануне заключения договора о вхождении ДНР в состав РФ, в пользу республики конфисковали недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова, Сергея Курченко и 140 других граждан Украины, а также двух компаний.