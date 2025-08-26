В Донбассе и Новороссии на учет поставили более 4,6 млн объектов недвижимости

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что всего на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 5,5 млн единиц недвижимого имущества

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 4,6 млн объектов недвижимости поставлено на учет в Донбассе и Новороссии - год назад эта цифра составляла 1,3 млн. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Если говорить о статистике, по предварительным оценкам, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приблизительно 5,5 млн объектов недвижимости. На сегодняшний день уже поставлено на учет и внесено по итогам инвентаризации 4,6 млн объектов, это около 80%. Еще год назад я вам докладывал, таких объектов в реестре было 1,3 млн. То есть мы проводим работы в достаточно ускоренном темпе. И мы абсолютно уверены, что до конца 2026 года эту работу завершим", - сказал Скуфинский.

Он напомнил, что проект по инвентаризации запущен на территории Донбасса и Новороссии с сентября 2024 года. С его помощью на местности уточняются характеристики объектов, осуществляется выездной прием документов, что экономит средства граждан. В рамках проекта Росреестром выявлено 550 тыс. новых объектов без документов, а также 330 тыс. га земли, которую можно вовлечь в оборот. "Это возможность для реализации инвестиционных проектов и строительства жилья", - добавил Скуфинский.