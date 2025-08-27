В Краснопахорском районе Москвы по программе реновации построят два корпуса

Их жилая площадь составит свыше 16 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Два жилых корпуса построят в Краснопахорском районе Москвы в поселке Шишкин Лес по программе реновации. Проект здания согласован, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Жилая площадь корпусов - более 16 тыс. кв. м. В одном предусмотрено две секции, в другом - одна. В них будут расположены квартиры с улучшенной внутренней отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах запроектированы входные группы и помещения для объектов коммерческой инфраструктуры", - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В рамках принципов безбарьерной среды в корпусах предусмотрят расширенные дверные проемы, входы на уровне земли и низкие бордюры во дворе. В подъездах создадут комнаты для консьержей и колясочные. В каждой секции установят по два лифта с грузоподъемностью 400 и 1000 кг.

Фасады облицуют крупноразмерными фиброцементными панелями. На них разместят корзины для внешних блоков кондиционеров, а входы в подъезды оформят витражным остеклением. Рядом с корпусами обустроят проезды и тротуары. Во дворе появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также фонари, лавочки и урны. Газоны будут уложены, высадят деревья и кустарники.

Слободчиков подчеркнул, что строительство корпусов в поселке Шишкин Лес (земельный участок №5) будут контролировать на всех этапах. График проверок составят после того, как застройщик уведомит комитет по архитектуре и градостроительству о начале строительно-монтажных работ. В выездных проверках Мосгосстройнадзора примут участие сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут лабораторно-инструментальные исследования материалов и конструкций на соответствие утвержденной проектной документации.