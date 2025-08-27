В Госдуму внесли проект о снижении расходов граждан на оплату ЖКУ

В частности, для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается установить долю на уровне 10% совокупного дохода семьи

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты парламента доработанный межфракционный законопроект о снижении расходов граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить статью 159 Жилищного кодекса РФ новой частью. Так, размер межбюджетных трансфертов, направляемых из федерального бюджета регионам РФ для оказания финансовой помощи по оплате жилья и коммунальных услуг, будет рассчитываться с учетом федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается установить долю на уровне 10% совокупного дохода семьи, для остальных категорий граждан - 15%.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство позволяет регионам устанавливать собственные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Однако это возможно лишь при наличии достаточного финансирования. Так, обеспеченные субъекты, такие как Москва и Санкт-Петербург, снижают этот показатель до 10%, в то время как большинство регионов из-за ограниченных ресурсов устанавливают планку на уровне 22%.

Авторы инициативы отмечают, что принятие предлагаемого законопроекта позволит "снизить социальную напряженность в обществе, поскольку позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг, что положительно скажется на деятельности предприятий ЖКХ".