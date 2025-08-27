Самая дорогая историческая недвижимость представлена в Москве - более 690 тыс. руб. за "квадрат", что почти на 240 тыс. больше стоимости квадратного метра в новостройках города

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Самая доступная недвижимость в историческом фонде РФ (старше 100 лет) расположена в городах Золотого кольца - Костроме и Владимире - средняя стоимость квадратного метра здесь составляет чуть больше 78 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик".

"Самое доступное историческое жилье находится в городах Золотого кольца и Поволжья. Так, во Владимире и Костроме квадратный метр в квартирах 100+ лет обойдется в 78,8 тыс. и 78 тыс. руб. соответственно, в Саратове и Астрахани - в 76 и 74 тыс. руб. за "квадрат", - говорится в материалах.

Самая дорогая историческая недвижимость представлена в Москве - более 690 тыс. руб. за "квадрат", что почти на 240 тыс. больше стоимости квадратного метра в новостройках города. На втором месте - Санкт-Петербург с медианной ценой 243,7 тыс. за кв. м. По словам аналитиков, московская историческая недвижимость обычно относится к премиум или элитному сегменту, чем объясняются высокие цены, в то время как в Северной столице такого жилья больше и оно представлено в том числе квартирами, требующими реставрации.

"Историческая недвижимость обладает инвестиционным потенциалом, в первую очередь, из-за расположения в центральных районах городов, архитектурной ценности исторических зданий, а также возможности приспособить эти здания для культурно-туристических целей с помощью редевелопмента", - отмечается в материалах.

Согласно исследованию, среди курортных городов потенциально привлекательным городом для покупки недвижимости старше 100 лет может стать Пятигорск, где средние цены начинаются от 153 тыс. руб. за "квадрат".