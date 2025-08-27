Уровень оказания финансовых услуг там к 2030 году должен достичь среднероссийского, отметил министр финансов РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях воспользовались льготными ипотечными программами. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на бизнес-конференции ПСБ для работников новых субъектов РФ.

"Населению новых регионов предоставляется не только банковское, расчетное обслуживание, страховые услуги. Более 3 тысяч семей в новых регионах воспользовались льготными ипотечными программами", - сказал он.

Силуанов также подчеркнул, что текущий уровень оказания финансовых услуг в этих регионах к 2030 году должен достичь среднероссийского.

"Финансовые услуги в новых регионах сейчас оказываются на высоком уровне, не хуже, чем в Крыму и Севастополе. На этом останавливаться не планируем", - отметил он.