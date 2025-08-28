Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках республики за это время увеличилась в 7,1 раза, отмечается в материалах Единого ресурса застройщиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость одного квадратного метра новостроек в Республике Алтай с 2015 по 2025 год увеличилась в 7,1 раза, опередив другие регионы РФ. Об этом говорится в материалах Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), поступивших в ТАСС.

"Абсолютным рекордсменом по темпам роста цен на жилье в РФ стала Республика Алтай: средняя стоимость "квадрата" здесь за 10 лет увеличилась почти в семь раз - с 34 тыс. руб. в 2015 году до 243 тыс. руб. в 2025-м", - приводятся в материалах слова руководителя ЕРЗ Кирилла Холопика.

Согласно материалам ЕРЗ, на втором месте по росту стоимости "квадрата" за десятилетие - Республика Дагестан (рост в 7 раз, с 22 тыс. до 155,4 тыс. руб.), далее - Республика Крым (в 4,3 раза, с 50,4 тыс. до 214,8 тыс. руб.), а также Амурская область (в 3,8 раза, с 51,4 тыс. до 196 тыс. руб.) и Краснодарский край (также в 3,8 раза, с 44,4 тыс. до 168 тыс. руб.).

Наименьший рост цен на первичное жилье произошел за 10 лет в Новгородской области (+2,1 раза, с 46 тыс. в 2015 году до 96,9 тыс. руб. - в 2025-м), а также, в 2,2 раза - в Архангельской области (с 56 тыс. до 124,3 тыс. руб.), Республике Коми (с 52,6 тыс. до 114,5 тыс. руб.), Еврейской автономной области (с 40,1 тыс. до 89,7 тыс. руб.) и Псковской области (с 38,4 тыс. до 82,9 тыс. руб.).

По словам Холопика, в среднем стоимость новостроек за десятилетие выросла в 2,6 раза, отстав от динамики роста зарплат строителей, которые увеличились за это время в 3,1 раза, но опередив инфляцию и рост цен на стройматериалы - в 1,9 раза. В 2025 году средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы достигла 359 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 259 тыс. руб.