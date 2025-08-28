ЕРЗ: Санкт-Петербург стал лидером по снижению площади квартир за 10 лет

По материалам Единого ресурса застройщиков, в среднем по России площадь квартир уменьшилась за десятилетие на 8 кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средняя площадь квартир в новостройках в многоквартирных домах РФ сильнее всего уменьшилась с 2015 по 2025 год в Санкт-Петербурге - почти на 11%, до 40,5 кв. м. Об этом рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик.

"В Санкт-Петербурге самое сильное падение площади квартир - на 10,8%, до 40,5 квадратных метров. При том, что, например, в Москве нет такого уменьшения площади", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "ЕРЗ-тренды".

Согласно материалам ЕРЗ, в среднем по России площадь квартир уменьшилась за десятилетие на 8 "квадратов" - с 56,8 кв. м до 48,8 кв. м. Различия между некоторыми регионами остаются значительными: например, в Республике Ингушетия средняя площадь квартир в среднем достигает 81,6 кв. м, в Чеченской Республике - 68,6 кв. м, в то время как в Ленобласти этот показатель составляет 41 кв. м (снижение за 10 лет - 1,2%), а в Республике Тыва - 44,6 кв. м.

"Среди пяти регионов-лидеров, квартиры в которых самые просторные, по сокращению площади лидирует Камчатский край - почти минус 45 квадратных метров (средняя площадь квартир - 44,9 кв. м в 2025 году - прим. ТАСС). В Республике Калмыкия прирост площади квартир [составляет] 20 метров квадратных (60,3 кв. м в 2025 году - прим. ТАСС). Интересные цифры, которые оказались неожиданными", - сказал Холопик.

Как отметил директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям "Группы ЛСР" Александр Зильберт, средний размер квартир уменьшается в результате того, что доходы граждан не поспевают за инфляцией, а для людей важна функциональность - наличие кладовых, благоустройство, удобная среда. "Мы в Санкт-Петербурге первыми вывели студии в элитном жилье. Тогда нас не поняли. Но рынок быстро показал: IT-специалистам и молодым профессионалам нужны не метры, а удобство и стиль", - сказал он.