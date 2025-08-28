ДОМ.РФ: заселение студенческого арендного дома в Тамбове начнется в ближайшее время

Вузу предоставят 120 квартир общей площадью 6,9 тыс. кв. м в составе нового 16-этажного ЖК

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заселение студенческого арендного дома в Тамбове планируется начать в ближайшее время. Это первый региональный проект студенческой аренды от ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе госкомпании.

"Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в ходе посещения оценили степень готовности арендного дома для студентов Державинского университета в Тамбове. Заселение квартир планируется начать в ближайшее время", - говорится в материалах.

Уточняется, что вузу предоставят 120 квартир общей площадью 6,9 тыс. кв. м в составе нового 16-этажного ЖК, который строится на ул. Советской, в непосредственной близости к учебным корпусам. В доме за умеренную арендную плату разместятся не только российские, но и иностранные студенты, семейные пары, а также приезжающие преподаватели. Как отметил Щеголев, такие проекты будут способствовать закреплению ребят на территории области, и в конечном итоге - увеличению численности населения.

Дом в Тамбове - первый опыт создания арендного фонда для студентов в регионах, прокомментировал заместитель генерального директора госкомпании Денис Филиппов. "Для реализации подобных проектов мы ведем комплексную работу с региональными властями. Так, в Тамбовской области (как и во многих других) по инициативе ДОМ.РФ была принята льгота по налогу на имущество. Здесь же благодаря усилиям региона был запущен механизм масштабных инвестиционных проектов, который позволяет инвесторам получать участки без торгов", - цитирует его пресс-служба.

Забота о молодых семьях - не только материальная помощь, но и создание инфраструктуры, комфортных условий для жизни и работы, отметил Первышов. "Молодые семьи и их дети - это будущее Тамбовской области, поэтому мы используем различные механизмы по обеспечению молодежи жильем, включая строительство арендного дома для студентов, что особенно важно для молодых семей, совмещающих обучение и воспитание детей", - приводятся его слова в материалах.