ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) сформировал комплекс мероприятий по улучшению качества жизни в луганском Первомайске, созданию комфортной и современной городской среды, предусматривающий строительство многоэтажек площадью более 84 тыс. кв. м. Об этом ЕИПП сообщил в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время в городе начнется строительство новых многоквартирных жилых домов общей площадью 84,095 тыс. кв. м и отдельно стоящего многоуровневого гаража на 3 500 мест. Строительство расширит жилой комплекс центра города и обеспечит жильем многие семьи", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрены комплексная реконструкция, ремонт и восстановление ветхого жилого фонда, благоустройство жилых дворов и общественных территорий.

"В Первомайске появятся новые детские площадки и места отдыха, улучшится городская инфраструктура. Также запланирована реконструкция и обновление существующих бульваров и парков общей площадью 7,5 га. В городе будет создан новый сквер 1,5 га, который станет новой точкой притяжения для жителей", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся с учетом мнения горожан и современных стандартов качества, что гарантирует долгосрочный положительный эффект.