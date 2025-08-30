Сейчас действуют 6% скидки от застройщиков

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Скидку от 10% на жилье в Херсонской области получат участники СВО и льготники. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Что касается льгот - уже сейчас есть 6% скидки от застройщиков для участников СВО и льготников. Считаю, что этого недостаточно. Поручил сделать эти скидки ощутимыми - от 10% и выше. Это реальная поддержка людей, которые заслуживают максимум", - сказал он.

Ранее Сальдо на встрече у президента РФ Владимира Путина заявил, что скидку на жилье в Херсонской области сделают для участников СВО и для социальных категорий граждан.