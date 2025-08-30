За семь месяцев 2025 года в регионе ввели 254,3 тыс. кв. м жилой площади

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в Новгородской области за семь месяцев 2025 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 254,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили по итогам рабочей встречи главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина с врио губернатора Новгородской области Александром Дроновым.

"Область сохраняет позитивную динамику по вводу жилья. По данным Росстата, за семь месяцев 2025 года в регионе введено 254,3 тыс. кв. м жилья, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в Telegram-канале Минстроя.

В министерстве отметили, что регион эффективно использует механизмы инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. С привлечением средств СКК обновляется парк пассажирской техники, в настоящее время уже поставлено 32 автобуса большого класса.

На встрече также уделили внимание реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С 2019 года в Новгородской области 2,5 тыс. человек переехали из 42,5 тыс. кв. м жилья.